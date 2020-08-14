Туляки смогут пройти бесплатное обследование на рак

Фото из архива Myslo.

В субботу, 15 августа, в медучреждениях Тульской области состоится день диагностики онкологических заболеваний.

Как сообщает региональный минздрав, бесплатное обследование можно пройти по предварительной записи в поликлинике по месту жительства.

Женщины смогут пройти обследования, которые позволят выявить признаки рака шейки матки и молочной железы. Для этого нужно посетить гинеколога, а пациентки старше 40 лет получат направление на маммографию.

Мужчины смогут сдать анализ крови на выявление маркеров рака предстательной железы.

Все пациенты старше 40 лет смогут также сдать анализ на выявление патологий в кишечнике.

День диагностики в медучреждениях будет проводиться еженедельно. Дату обследования можно уточнить в поликлинике по месту жительства.

День диагностики проводится в целях реализации национального проекта «Здравоохранение» и направлен на снижение смертности от онкологических заболеваний.