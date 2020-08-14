новости
новости
Регистрация
Туляки смогут пройти бесплатное обследование на рак
Фото из архива Myslo.

Туляки смогут пройти бесплатное обследование на рак

В субботу, 15 августа, в медучреждениях Тульской области состоится день диагностики онкологических заболеваний.

Как сообщает региональный минздрав, бесплатное обследование можно пройти по предварительной записи в поликлинике по месту жительства.

Женщины смогут пройти обследования, которые позволят выявить признаки рака шейки матки и молочной железы. Для этого нужно посетить гинеколога, а пациентки старше 40 лет получат направление на маммографию.

Мужчины смогут сдать анализ крови на выявление маркеров рака предстательной железы.

Все пациенты старше 40 лет смогут также сдать анализ на выявление патологий в кишечнике.

День диагностики в медучреждениях будет проводиться еженедельно. Дату обследования можно уточнить в поликлинике по месту жительства.

 

День диагностики проводится в целях реализации национального проекта «Здравоохранение» и направлен на снижение смертности от онкологических заболеваний.

Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Google.news
Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 14:35 +5
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
онкозаболеваниядиагностикабольницы

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Туляк снял с машины каршеринга магнитолу и прикрутил свою
Туляк снял с машины каршеринга магнитолу и прикрутил свою
У «Арсенала» появился еще один официальный спонсор
У «Арсенала» появился еще один официальный спонсор
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.