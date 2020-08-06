«Арсенал» представил официального спонсора и новую форму: репортаж

«Арсенал» представил нового официального спонсора клуба — им стала компания Haval. Церемония подписания контракта состоялась в Туле на Центральном стадионе. В торжественном мероприятии приняли участие генеральный директор клуба Дмитрий Балашов, президент компании Haval Чжан Цзюньсюе, исполнительный директор Haval в России Жером Сего, заместитель губернатора Сергей Егоров, первый заместитель губернатора Тульской области Вячеслав Федорищев.

Партнерство Haval с «Арсеналом» предполагает комплексную поддержку команды на играх в сезоне 2020/21, причем как основного состава, так и дубля. Интеллектуальные кроссоверы Haval F7 и F7x, а также рамный внедорожник Haval H9 будут неизменными спутниками футболистов и персонала клуба.

Дмитрий Балашов прокомментировал это событие:

Дмитрий Балашов – Мы хотим поблагодарить губернатора Тульской области, региональное правительство и руководство компании Haval за возможность подписания этого договора. Безусловно, это шаг вперед в развитии клуба. Надеемся, что подписание этого контракта поможет нам в укреплении материально-технической базы и в повышении уровня нашей работы.

Чжан Цзюньсюе:

Чжан Цзюньсюе – Сегодня Haval совершает важный шаг, становясь официальным спонсором «Арсенала», лучшей команды города Тулы. У нас есть много общего. Мы уверены, что впереди нас ждет успех.

Сергей Егоров:

Сергей Егоров – Мы очень рады, что несколько лет назад компания Haval стала надежным партнером и другом Тульской области. Сегодня – не менее знаменательное событие. Мы очень рады, что эти два бренда — Haval и «Арсенал» — уже на протяжении нескольких лет ассоциируются с Тульским регионом, Тулой. И теперь сообща они будут двигаться вперед. Уверен, что такое сотрудничество станет взаимовыгодным и сподвигнет и компанию, и команду на новые победы и свершения.

Жером Сего:

Жером Сего – Это не только большая возможность, но и большая честь для нас. «Арсенал» и Haval бросают вызов, вместе мы стремимся к одним целям — хотим стать лидерами. Думаю, вместе мы сможем стать сильнее.

Один из пунктов подписанного контракта — логотип на футбольной форме. Журналистам представили обновленную экипировку клуба на сезон 2020/21.

Форму презентовали игроки Кирилл Комбаров, Георги Костадинов, Эванс Кангва, Максим Беляев и Сергей Ткачев.