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В Тульской области с начала пандемии умерли 287 зараженных COVID-19

В Тульской области с начала пандемии умерли 287 зараженных COVID-19

За минувшие сутки скончались еще три пациента.

По официальным данным за минувшие сутки в Тульской области зарегистрировано три новых смерти пациентов, у которых был диагностирован коронавирус. Таким образом, по состоянию на утро 13 августа с начала пандемии в нашем регионе скончались 287 больных коронавирусом.
 
 
Всего за последние сутки в России зафиксировано 124 летальных исхода, а за весь период — 15 384 смерти.
 
Сюжет: Коронавирус
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