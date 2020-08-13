В Тульской области с начала пандемии умерли 287 зараженных COVID-19

За минувшие сутки скончались еще три пациента.

По официальным данным за минувшие сутки в Тульской области зарегистрировано три новых смерти пациентов, у которых был диагностирован коронавирус. Таким образом, по состоянию на утро 13 августа с начала пандемии в нашем регионе скончались 287 больных коронавирусом.

Всего за последние сутки в России зафиксировано 124 летальных исхода, а за весь период — 15 384 смерти.