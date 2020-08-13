В Тульской области зарегистрировано 33 новых случая заражения коронавирусом
Выздоровело больше людей, чем заболело.
По официальным данным, за минувшие сутки в Тульской области было зарегистрировано 33 новых случая заражения COVID-19. Таким образом, по состоянию на утро 13 августа в нашем регионе с начала пандемии заболел коронавирусом 8731 человек.
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Количество выздоровевших — 38 человек, или 7402 за весь период.
В России за последние сутки в России выявлено 5 057 новых случаев коронавируса в 83 регионах. Из них 26,3% не имели клинических проявлений болезни. За сутки полностью выздоровели 6 098 человек.
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