В Тульской области зарегистрировано 33 новых случая заражения коронавирусом

По официальным данным, за минувшие сутки в Тульской области было зарегистрировано 33 новых случая заражения COVID-19. Таким образом, по состоянию на утро 13 августа в нашем регионе с начала пандемии заболел коронавирусом 8731 человек.

Количество выздоровевших — 38 человек, или 7402 за весь период.

В России за последние сутки в России выявлено 5 057 новых случаев коронавируса в 83 регионах. Из них 26,3% не имели клинических проявлений болезни. За сутки полностью выздоровели 6 098 человек.