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Тульские школьники смогут заработать на благоустройстве города и культурных мероприятиях
Фото: tula.bezformata.com

Тульские школьники смогут заработать на благоустройстве города и культурных мероприятиях

Более 350 ребят уже приступили к работе в школах, спортивных учреждениях и молодежных центрах.

Этим летом более 650 несовершеннолетних туляков получили возможность трудоустроиться. Для этого городу из регионального бюджета было выделено более 4,9 млн рублей. К работе уже приступили 368 ребят.

  • 155 человек поработают в 15 городских школах,
  • 176 человек – в учреждениях культуры,
  • 140 человек – в спортивных учреждениях,
  • 80 человек – в молодежных центрах «Спектр» и «Родина»,
  • 100 человек – в МКУ «Сервисный центр города Тулы».
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