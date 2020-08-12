Фото: tula.bezformata.com
Тульские школьники смогут заработать на благоустройстве города и культурных мероприятиях
Более 350 ребят уже приступили к работе в школах, спортивных учреждениях и молодежных центрах.
Этим летом более 650 несовершеннолетних туляков получили возможность трудоустроиться. Для этого городу из регионального бюджета было выделено более 4,9 млн рублей. К работе уже приступили 368 ребят.
- 155 человек поработают в 15 городских школах,
- 176 человек – в учреждениях культуры,
- 140 человек – в спортивных учреждениях,
- 80 человек – в молодежных центрах «Спектр» и «Родина»,
- 100 человек – в МКУ «Сервисный центр города Тулы».
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