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Туляк украл деньги из машины отчима
Фото: drive2.ru

Туляк украл деньги из машины отчима

Совершить преступление ему удалось с помощью подбора ключа.

В отдел полиции «Советский» обратился 53-летний мужчина. Он рассказал, что из его машины Cherry, припаркованной во дворе дома, были украдены деньги.

Как сообщает пресс-служба регионального УМВД, полицейские выяснили, что проникнуть в салон легковушки вор мог с помощью подбора ключа. Подозрение пало на 27-летнего неработающего ранее судимого пасынка потерпевшего.

Эта версия подтвердилась, подозреваемый признался в содеянном. Полицейские продолжают работу по установлению деталей совершённого противоправного деяния, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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