16-летнего парня с травмой позвоночника доставили на вертолете из Тулы в Москву

Фото: администрация поселения Марушкинское в городе Москве.

Молодой человек травмировался, упав с высоты.

Сегодня, 12 августа, экипаж санитарного вертолета Московского авиационного центра экстренно доставил из Тулы в столицу подростка с травмой позвоночника.

Как стало известно Myslo, 16-летний парень травмировался, упав с крыши гаража. С места происшествия его привезли в столичный аэропорт Остафьево, где передали авиамедицинской бригаде. Затем экипаж санавиации доставил пострадавшего в специализированное лечебное учреждение.

Как сообщает администрация поселения Марушкинское в г. Москве, пострадавшего сопровождала авиамедицинская бригада научно-практического центра экстренной медицинской помощи.

Транспортировка из Тулы до Москвы заняла около часа. На дорогу из аэропорта в больницу ушло около 10 минут.

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