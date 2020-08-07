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Пострадавшую в ДТП тулячку доставили санитарной авиацией из Ростовской области в Тулу
По информации минздрава по Тульской области.

Пострадавшую в ДТП тулячку доставили санитарной авиацией из Ростовской области в Тулу

Накануне вертолет с авиабригадой Центра медицины катастроф на борту совершил самый длительный перелет с пациентом.

Тульские медики доставили из Новочеркасска 26-летнюю жительницу областного центра.

Молодая женщина попала в ДТП на дороге трассы М-4 в Ростовской области. С тяжелыми травмами она была доставлена в больницу города Новочеркасска. Состояние пациентки не позволяло транспортировку ее в Тулу на реанимобиле, поэтому было решено привлечь санитарную авиацию.

Транспортировку осуществляла авиабригада Центра медицины катастроф под руководством врача-реаниматолога Ирины Тимониной. Перелет из Новочеркасска занял 6 часов. Вертолет дважды приземлялся для дозаправки. Во время полета врачи следили за состоянием пациентки, при необходимости вводили обезболивающие препараты.

Девушка хорошо перенесла перелет и продолжит лечение в травматологическом отделении Тульской городской клинической больницы скорой медицинской помощи им. Д. Я. Ваныкина.

«Сорок минут в машине до борта вертолета пациентке дались тяжелее, чем длительный перелет на вертолете. Для таких пациентов санавиация незаменима», — отметила Ирина Тимонина.

 

Напомним, санитарная авиация работает в Тульской области в рамках национального проекта «Здравоохранение» больше года. На ежедневном дежурстве находятся легкомоторный вертолет. Он оснащен оборудованием для оказания экстренной медицинской помощи во время полета. С начала этого года авиамедицинские бригады эвакуировали на вертолете больше 70 жителей региона, из них 10 детей.

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