Уравнять стоимость: земли Тульской области прошли кадастровую переоценку

Приблизить кадастровую стоимость к рыночной – такова была цель новой кадастровой оценки земель, которая была проведена в Тульской области. О том, как она проводилась, сегодня в ходе брифинга рассказал министр имущественных и земельных отношений Тульской области Михаил Пантелеев.

– На данный момент кадастровая оценка областным БТИ проведена в отношении 894 844 земельных участков, поставленных на кадастровый учет до 1 января 2020 года, – рассказал руководитель ведомства. – Это земли четырех категорий: сельскохозяйственного назначения, населенных пунктов, промышленности и иного специального назначения, а также рекреационного назначения. На основе кадастровой стоимости рассчитывается земельный налог, а также определяется арендная плата за государственные и муниципальные земли. Размер кадастровой стоимости, как это и предусмотрено земельным законодательством, приближен к рыночной стоимости. Хотя может и отличаться от нее как в большую, так и в меньшую сторону.

Земельный налог, подчеркнул Михаил Пантелеев, относится к категории местных налогов. Полученные средства пойдут на развитие инфраструктуры, ремонт дорог, социальные программы.

В Тульской области полномочиями на проведение государственной кадастровой оценки наделено областное БТИ. Для каждой группы объектов оценки разработана отдельная статистическая модель.

Оценка земель, которые используются для садоводства, огородничества, а также малоэтажного жилищного строительства, проводилась на основе анализа регионального рынка недвижимости.

Фото кликабельно.

Кадастровая стоимость сельскохозяйственных земель определялась с учетом особенностей сельскохозяйственного и агроклиматического районирования территории. Основной ценообразующий фактор – плодородие земельного участка.

Фото кликабельно.

На результаты оценки земель для ИЖС и ведения личного подсобного хозяйства влияют: местоположение, степень развития социальной инфраструктуры населенного пункта, инженерная обеспеченность земельного участка и иные факторы.

Фото кликабельно.

– Были случаи, когда соседние участки имели большую разницу в кадастровой стоимости. Благодаря новой методике оценки теперь такие случаи практически исключены, – добавил Михаил Пантелеев.

Результаты кадастровой оценки земельных участков прошли проверку в Росреестре и размещены в Фонде данных государственной кадастровой оценки для публичного обсуждения на 60 дней. С предварительным отчетом каждый владелец может ознакомиться на сайтах областного БТИ и Ростреестра.

В случае выявления неточностей заявление с замечаниями необходимо направить в БТИ, это можно сделать:

• через портал государственных услуг Тульской области – http://www.gosuslugi71.ru/;

• на сайте БТИ – https://bti-tula.ru/;

• в форме электронного документа на адрес электронной почты – oblbti@tularegion.org;

• при личном обращении в БТИ по адресу: Тула, ул. Л. Толстого, 114-а или в обособленное подразделение в муниципальном образовании;

• через многофункциональный центр (МФЦ);

• почтовым отправлением по адресу: 300034, Тула, ул. Л. Толстого, 114-а.

Информация о пересчете кадастровой стоимости по результатам рассмотрения замечаний будет отражаться на сайте БТИ каждые пять дней. Замечания к промежуточным отчетным документам можно подать до 8 сентября этого года.