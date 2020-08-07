Санавиация в Тульской области: час на подвиг и 145 спасенных жизней

Каждый полет обходится бюджету в 100 000 рублей. Но эта цифра несравнима со спасенной жизнью.

Адреналин, высота и колоссальная ответственность – это не описание фильма, а ежедневные будни команды санавиации. На борту вертолета перевозят самых тяжелых пациентов, которым дают едва ли не единственный шанс выжить.

Санитарная авиация работает в Тульской области уже год. Первого пациента авиамедицинская бригада доставила 17 июля 2019 года. Тогда приземляющийся в районных городах вертолет вызывал удивление, интерес, а иногда даже и беспокойство. Сейчас площадки для санавиации есть во всех районных городах, вертолет со спасателями садится на стадионах и в полях.

Чаще всего в экстренной помощи нуждаются пациенты с инсультами, переломами, ожогами и травмами. Для них счет идет на минуты, а поездка на машине бывает просто губительной.

Там, где на поездку понадобилось бы больше двух часов, легкомоторный «АНСАТ» доставит за полчаса. Расстояния для него не проблема, пациентов доставляют в тульские и московские клиники. А самый дальний полет пришелся аж на Нижний Новгород: пациенту с 80% ожогов тела была необходима помощь ожогового центра. Полет занял три часа.

Управляют самолетом два пилота. В Туле таких специалистов нет, поэтому в наш регион пилоты приезжают в командировки из разных городов.

Александр Красников, командир воздушного судна:

– Я вырос в Нижневартовске, жил возле аэропорта, поэтому всегда мечтал летать. Успел поработать и на пассажирских перевозках, и на грузовых. Но здесь особые правила. Мы стараемся более плавно сажать вертолет и взлетать, понимаем, что нельзя тревожить пациента. Во всё остальное стараюсь не вникать. Даже если слышу разговоры врачей и диагноз, стараюсь не думать об этом. Наша задача — управлять вертолетом, эмоции здесь ни к чему.

Мы приезжаем в Тулу на трехнедельное дежурство. Вылеты не постоянно, но мы всегда начеку.

Занимаемся своими делами, но готовы стартовать на аэродром, даже в магазин выходим уже в форме и со всем необходимым. У нас есть всего 30 минут, чтобы добраться.

В Тульской области работать комфортно. Вертолет легкоуправляемый, его можно посадить везде. А на стадионе такой простор! Для пилота это прекрасные условия.

Иван Павельченко, командир воздушного судна:

– Я учился в кадетской авиационной школе, поэтому у меня, можно сказать, не было выбора. Служил в подмосковном полку, в дивизии особого назначения, был в гражданской авиации, управлял самолетом. Пробовал даже более приземленные специальности: работал в продажах, таксистом. Но чувство полета нельзя заменить ничем, поэтому всю свою жизнь я посвятил профессии пилота. Санавиация для меня не отличается по ощущениям. Моя мама всю жизнь проработала врачом, так что во мне с детства живет непоколебимость. Я не воспринимаю истории пациентов, единственное, чем могу помочь им я, — доставить к врачам в целости и сохранности. Этим и занимаюсь.

Вертолет летит на высоте не выше 500 метров, как правило, 200-300 метров, и хорошо управляется. Нам не страшны снег и дождь. Пилоты не любят только туман. Но мы со всем справляемся.

Правило «золотого часа»

Во время полета пациент находится прямо под винтом вертолета. И здесь условия едва ли не лучше, чем в медицинских палатах.

На борту современное оборудование и всё необходимое для оказания неотложной медицинской помощи: устройство для мониторинга давления, пульса, сердечного ритма, насыщения крови кислородом, медикаменты, термоодеяло и кислородный баллон для искусственной вентиляции легких.

Каждого пациента сопровождают анестезиолог-реаниматолог и фельдшер скорой медицинской помощи.

Алексей Лушкин, фельдшер авиамедицинской бригады Центра медицины катастроф:

– Я работаю на скорой 10 лет, но когда мне предложили попробовать себя в санавиации, сразу согласился. Скажу честно, влюблен в виды, которые открываются из окна вертолета: пока мы летим к пациенту, есть время ими полюбоваться.

Пациенты тяжелые, но такие есть в любой реанимации. Я работал во Всероссийском центре медицины катастроф «Защита», это основное федеральное учреждение. Мы сопровождали очень тяжелых пациентов и за границу, и по всей стране. Я набрался опыта, поэтому прийти в санавиацию год назад было не страшно. Мне нравится экстренная медицина.

Про нас говорят, что мы адреналиновые наркоманы, но это хорошо для сотрудника скорой помощи. Другие здесь работать не смогут.

Нас не пугают ни ранения, ни серьезные травмы. Все медики немного циничны, это вынужденная мера, чтобы мы не стали клиентами психиатрической больницы. Особенно трогают только пациенты-дети, потом всегда наблюдаю за их судьбой.

Санавиация будет развиваться, у нас большие перспективы. Мы успеваем в тот самый «золотой час» после травмы или инсульта, когда после оказания своевременной помощи последствия могут быть минимальными. Это действительно спасает жизни.

Тамара Нефедова, врач анестезиолог-реаниматолог авиамедицинской бригады Центра медицины катастроф:

– В медицине я уже 10 лет, пришла по зову души. Реаниматологу нельзя расслабляться, и это правило действует и на земле, и во время полета. Нам работать несложно, куда больше переживают пациенты. Для многих это единственный в жизни полет на вертолете, а тут и повод не слишком радостный. Но мы их успокаиваем, надеваем людям наушники, чтобы они не пугались шума, поддерживаем.

На борту ответственности больше. Мы не можем попросить помощи, не можем что-то подсказать водителю. Здесь мы один на один, и от нас зависит шанс на выздоровление. Пациенты бывают очень сложные. Не так давно мы вывозили вертолетом из Плавска пациента после ДТП с тяжелой сочетанной травмой и кровопотерей. Помощь оказывали непрерывно, но всё смогли, и пациент выжил!

Из Новомосковска мы транспортировали больного с разрывом аневризмы аорты. Если такому больному не оказать нужную хирургическую помощь, он умрет. На машине транспортировка заняла бы несколько часов, врачи могли не успеть. Вертолет спас, и больной выжил.

Не терять ни минуты

Медиков в авиабригаду набирали из команды Центра медицины катастроф, поэтому они привыкли к сложностям. Сейчас спасают жизни людей в воздухе восемь человек — четыре фельдшера и четыре врача анестезиолога-реаниматолога.

Сергей Мухин, руководитель Центра медицины катастроф:

– Нам действительно очень повезло. Не каждый готов к постоянным перелетам. Не готовы бывают и пациенты.

Мы можем взять с собой на борт только одного человека. Родственники не хотят отпускать больных, особенно детей.

Поэтому иногда приходится объяснять: профессиональная бригада окажет максимальную помощь. Главное — не терять ни минуты.

Первый год работы санавиации показал: эту сферу нужно развивать. С начала 2020 года санавиабригада вылетала на вызовы 64 раза, а всего за год работы — 145. В перспективе — расширить сферу оказания помощи. Санавиация очень нужна при серьезных ДТП, вертолет может садиться прямо на трассу и транспортировать пациентов быстро в клинику. Надеемся, что совсем скоро в Тульской области будет доступно и это. Мы делаем всё возможное.

Санитарная авиация работает в Тульской области в рамках национального проекта «Здравоохранение». Ее задача – совместно с областным Центром медицины катастроф обеспечить оптимальную доступность и качество медицинской помощи жителям региона. Каждый полет обходится бюджету в 100 000 рублей. Но эта цифра несравнима со спасенной жизнью.