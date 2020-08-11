Ученые ТулГУ нашли новое сочетание препаратов для лечения последствий COVID-19
Разработанную методику применяли в одном из инфекционных госпиталей в Туле.
Ученые ТулГУ нашли новое сочетание препаратов для лечения одного из осложнений коронавирусной инфекции. Как пишет «ТАСС», они одобрены Минздравом и помогают при лечении дыхательной недостаточности пациентов на искусственной вентиляции легких.
- В предложенном нами способе внутривенно водится раствор серотонина адипината, одновременно проводится респираторная поддержка, используются прямые антикоагулянты в лечебной дозе. При этом быстро улучшается газообмен, уменьшается гипоксия, оптимизируется метаболизм в тканях, — сказал в интервью изданию директор медицинского института ТулГУ Александр Хадарцев.
По его словам, разработанную методику применяли в одном из инфекционных госпиталей в Туле, где лечат зараженных коронавирусом.
- Коронавирусная инфекция повреждает сосудистую систему организма и на первый план выходит поражение легких. Предложенный метод лечения применяли к пациентам в случаях стремительного ухудшения их состояния и получали хороший клинический эффект — насыщение крови кислородом становилось лучше, — рассказал «ТАСС» анестезиолого-реаниматолог больницы Алексей Токарев.
Врач отметил, что при использовании этих препаратов у пациентов не возникали тяжелые формы дыхательной недостаточности, и они выздоравливали.