Ученые ТулГУ нашли новое сочетание препаратов для лечения последствий COVID-19

Разработанную методику применяли в одном из инфекционных госпиталей в Туле.

Ученые ТулГУ нашли новое сочетание препаратов для лечения одного из осложнений коронавирусной инфекции. Как пишет «ТАСС», они одобрены Минздравом и помогают при лечении дыхательной недостаточности пациентов на искусственной вентиляции легких.

- В предложенном нами способе внутривенно водится раствор серотонина адипината, одновременно проводится респираторная поддержка, используются прямые антикоагулянты в лечебной дозе. При этом быстро улучшается газообмен, уменьшается гипоксия, оптимизируется метаболизм в тканях, — сказал в интервью изданию директор медицинского института ТулГУ Александр Хадарцев.

По его словам, разработанную методику применяли в одном из инфекционных госпиталей в Туле, где лечат зараженных коронавирусом.

- Коронавирусная инфекция повреждает сосудистую систему организма и на первый план выходит поражение легких. Предложенный метод лечения применяли к пациентам в случаях стремительного ухудшения их состояния и получали хороший клинический эффект — насыщение крови кислородом становилось лучше, — рассказал «ТАСС» анестезиолого-реаниматолог больницы Алексей Токарев.

Врач отметил, что при использовании этих препаратов у пациентов не возникали тяжелые формы дыхательной недостаточности, и они выздоравливали.