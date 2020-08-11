новости
новости
Регистрация
Ученые ТулГУ нашли новое сочетание препаратов для лечения последствий COVID-19

Ученые ТулГУ нашли новое сочетание препаратов для лечения последствий COVID-19

Разработанную методику применяли в одном из инфекционных госпиталей в Туле.

Ученые ТулГУ нашли новое сочетание препаратов для лечения одного из осложнений коронавирусной инфекции. Как пишет «ТАСС», они одобрены Минздравом и помогают при лечении дыхательной недостаточности пациентов на искусственной вентиляции легких.

- В предложенном нами способе внутривенно водится раствор серотонина адипината, одновременно проводится респираторная поддержка, используются прямые антикоагулянты в лечебной дозе. При этом быстро улучшается газообмен, уменьшается гипоксия, оптимизируется метаболизм в тканях, — сказал в интервью изданию директор медицинского института ТулГУ Александр Хадарцев.

По его словам, разработанную методику применяли в одном из инфекционных госпиталей в Туле, где лечат зараженных коронавирусом.

- Коронавирусная инфекция повреждает сосудистую систему организма и на первый план выходит поражение легких. Предложенный метод лечения применяли к пациентам в случаях стремительного ухудшения их состояния и получали хороший клинический эффект — насыщение крови кислородом становилось лучше, — рассказал «ТАСС» анестезиолого-реаниматолог больницы Алексей Токарев.

Врач отметил, что при использовании этих препаратов у пациентов не возникали тяжелые формы дыхательной недостаточности, и они выздоравливали.

Сюжет: Коронавирус
Владимир Путин объявил о регистрации в России первой вакцины от коронавируса
Мир
Владимир Путин объявил о регистрации в России первой вакцины от коронавируса
сегодня, в 12:00, 17 587 0
За сутки в Тульской области выявлено 31 заражение COVID-19
Жизнь Тулы и области
За сутки в Тульской области выявлено 31 заражение COVID-19
сегодня, в 10:37, 6 2004 0
В Тульской области за сутки умерли 4 человека с коронавирусом
Жизнь Тулы и области
В Тульской области за сутки умерли 4 человека с коронавирусом
сегодня, в 10:36, 2 706 0
Тульская область в числе регионов, где больше всего людей с антителами к коронавирусу
Жизнь Тулы и области
Тульская область в числе регионов, где больше всего людей с антителами к коронавирусу
вчера, в 16:07, 32 4907 -8
Все новости сюжета
Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Google.news
Автор: Кристина Вернигорина
Фотограф: Алексей Пирязев
сегодня, в 11:38 +5
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
коронавирусученые ТулГУ

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Тулячка погибла, спасая собак из горящего дома: подробности истории
Тулячка погибла, спасая собак из горящего дома: подробности истории
Метеопредупреждение: в Тульской области ожидается гроза
Метеопредупреждение: в Тульской области ожидается гроза
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.