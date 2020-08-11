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Тулячка погибла, спасая собак из горящего дома: подробности истории
Фото Дмитрия Дзюбина и из архива героев статьи.

Тулячка погибла, спасая собак из горящего дома: подробности истории

43-летняя Евгения Бутенко посвятила своим питомцам значительную часть своей жизни и отдала ее ради них.

Первыми пришли на помощь соседи

Утром 7 августа в поселке Плеханово произошла трагедия, которая потрясла сообщество любителей собак. Погибла Евгения Бутенко, известная далеко за пределами Тулы заводчица породы кавалер-кинг-чарльз-спаниель. Женщина бросилась в горящий дом, чтобы спасти своих питомцев, но огонь забрал и ее, и восемь беззащитных комочков пушистой радости.

Сын погибшей Егор Популов:

Егор Популов

– Про пожар в мамином доме я узнал от тети. Когда мы с двоюродным братом приехали, из окон валил дым, а рядом с домом стояли шесть пожарных машин. Я звонил маме, но ее телефон уже не отвечал.

 

Соседи сообщили близким Евгении Бутенко, что в то утро сначала услышали крики о помощи, а потом увидели, что полыхает часть дома. До приезда пожарных люди пытались тушить огонь из садового шланга, кто-то носил воду из родника, который находится в сотне метров от дома, а кто-то спасал перепуганных, мечущихся по участку собак.

Бросилась в горящий дом

К этому времени горела примерно половина постройки. Евгения не могла оставить своих любимцев погибать в доме и, видимо, решила, что успеет их спасти. Женщина сняла майку, намочила ее, натянула на голову и бесстрашно полезла в окно. Ее тело нашли уже после того, как пожар был потушен. Предварительная причина смерти — отравление продуктами горения.

«Я никого не виню, что ее не остановили после того, когда она выломала окно. Знаю — даже если сто раз всё вернуть назад, она все эти сто раз снова бросилась бы в дом. Таким она была человеком. В жизни возникали ситуации, когда некоторые еще стояли в шоке, а она в этот момент уже что-то делала», — поделился Егор.

Точная причина пожара пока неизвестна. Рассматриваются замыкание электропроводки, но пока не исключается и взрыв старого отопительного котла. Дом был ветхий, сырой, и Евгения говорила подруге, что включала котел, так как несколько последних ночей было холодно.

Альбина Азарова

– Яркая, красивая, всегда в настроении. Когда она звонила, я с ней могла и два, и три часа проговорить, в любое время дня и ночи. Ей невозможно было отказать, и она никогда не отказывала, — отозвалась о своей лучшей подруге заводчица Альбина Азарова.

 

Всегда была готова помочь

По словам сына и близких друзей Евгении, собаки были для нее как дети. Женщина буквально жила ими и посвятила им больше десятка лет. Она любила их, хотела внести свой вклад в улучшение породы. Ездила на выставки в Украину, Белоруссию, Финляндию, Болгарию, порой уходила в глубокий минус по финансам, но это ее не останавливало.

– Самые далекие места, куда уезжали наши щенки, — это Южно-Сахалинск и Индонезия. Я лично отвозил собаку в Домодедово и передавал человеку, который был специально нанят, чтобы сопровождать ее в Индонезию. Мама очень много сделала для породы. Думаю, все заводчики кавалеров знали Женю Бутенко из Тулы, — рассказал сын погибшей.

Евгения была одним из первых в Туле дипломированных грумеров, профессионально готовила собак к выставкам, занималась хендлингом. Примерно полгода назад открыла новое для себя направление – кинологический фристайл (танцы с собаками). Хотела стать профессионалом и в этой области.

Алена Жуковина

– К ней приходили, ей звонили, с ней советовались по уходу, содержанию, кормлению. Она была очень открытая и добрая. Ей несложно было подойти на выставке к совершенно незнакомому человеку, помочь и подсказать, если он что-то делал неправильно, — рассказала заводчик, близкая подруга Евгении Бутенко Алена Жуковина.

 

IV тульский чемпионат по хендлингу начался с минуты молчания в память о погибшей, а у дома Евгении сейчас буквально гора цветов, которую «охраняет» принесенная кем-то собака – мягкая игрушка. Страничка погибшей в социальной сети заполнена скорбными постами. Соболезнования выражают люди даже из других стран. Некоторые до сих пор не могут поверить, что Евгении больше нет.

После пожара выжили 13 собак — сейчас часть из них у близких подруг, часть у сына. Егор заявил, что намерен продолжить дело матери в память о ней.

 

 
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Тулячка погибла, спасая запертых в горящем доме собак: подробности истории , Фото: 1
Тулячка погибла, спасая запертых в горящем доме собак: подробности истории , Фото: 2
Тулячка погибла, спасая запертых в горящем доме собак: подробности истории , Фото: 3
Тулячка погибла, спасая запертых в горящем доме собак: подробности истории , Фото: 4
Тулячка погибла, спасая запертых в горящем доме собак: подробности истории , Фото: 5
Тулячка погибла, спасая запертых в горящем доме собак: подробности истории , Фото: 6
Тулячка погибла, спасая запертых в горящем доме собак: подробности истории , Фото: 7
Тулячка погибла, спасая запертых в горящем доме собак: подробности истории , Фото: 8
Тулячка погибла, спасая запертых в горящем доме собак: подробности истории , Фото: 9
Тулячка погибла, спасая запертых в горящем доме собак: подробности истории , Фото: 10
Тулячка погибла, спасая запертых в горящем доме собак: подробности истории , Фото: 11
Тулячка погибла, спасая запертых в горящем доме собак: подробности истории , Фото: 12
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Автор: Сергей Стариков
Фотограф: Дмитрий Дзюбин
сегодня, в 11:40 +4
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Евгений Бутенко
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