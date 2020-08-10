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С самоваром! В Туле на ул. Демонстрации установили необычные люки

С самоваром! В Туле на ул. Демонстрации установили необычные люки

Всего в Туле их будет 450.

В Туле вместе с дорогами по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» ремонтируют и смотровые колодцы. И крышки люков теперь будут брендированными. Сейчас на улице Демонстрации на смотровые колодцы установили люки, украшенные одним из символов Тулы – самоварами.

Всего же в рамках проекта в текущем году планируется установить более 450 таких люков с символикой города. Уже сейчас по городу их установлено более 140.

 
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Автор: Юлия Королева
Фотограф: Дмитрий Дзюбин
сегодня, в 17:43 +8
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