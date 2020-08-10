Экологи бьют тревогу: под Епифанью в Дон сливают неочищенные стоки

Фото Вадима Баранова

Рядом с рекой находится спиртзавод. Прокуратура области начала проверку.

Жители Епифани сообщили в общественную организацию «Экологическая защита» о загрязнении реки Дон неизвестными стоками. На месте побывал руководитель организации, председатель профильной комиссии Общественной палаты Тульской области Вадим Баранов.

– Жидкие отходы, имеющие ярко-коричневый цвет, сбрасываются прямо в реку. Неизвестным веществом покрыто все дно вблизи берега. По словам жителей, этот участок Дона не замерзает даже зимой. Дон это великая русская река, которая берет свое начало в Тульской области, и нам надо сделать все возможное, чтобы не допустить нарушений природоохранного законодательства, – отметил он.

Рядом с рекой находится епифанский спиртзавод. По факту загрязнения активисты «Экологической защиты» направили обращения в контролирующие органы и прокуратуру Тульской области. В пресс-службе правоохранительного ведомства отметили, что по факту произошедшего уже начата проверка.