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Почти сентябрь: На Центральную Россию надвигается мощное арктическое вторжение

Почти сентябрь: На Центральную Россию надвигается мощное арктическое вторжение

Всю неделю будет прохладно и дождливо.

В Центральной России со вторника ожидается мощное арктическое вторжение, и во второй половине недели днем будет всего от +15 до +20°С. Об этом сообщают синоптики погодного центра «Фобос».
 
Так, в Тульской области в среду дневная температура воздуха опустится до +18°С, такая же погода будет и в четверг. В пятницу станет еще холоднее — до +17°С. По ночам и вовсе ожидается +7 — +9°С.
 
Всю неделю будет дождливо.
 
 
Но к выходным в регионе немного потеплеет — до +19°С.
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Автор: Кристина Вернигорина
Фотограф: Алексей Пирязев
сегодня, в 17:38 +2
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