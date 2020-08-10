Почти сентябрь: На Центральную Россию надвигается мощное арктическое вторжение

В Центральной России со вторника ожидается мощное арктическое вторжение, и во второй половине недели днем будет всего от +15 до +20°С. Об этом сообщают синоптики погодного центра «Фобос».

Так, в Тульской области в среду дневная температура воздуха опустится до +18°С, такая же погода будет и в четверг. В пятницу станет еще холоднее — до +17°С. По ночам и вовсе ожидается +7 — +9°С.

Всю неделю будет дождливо.

Но к выходным в регионе немного потеплеет — до +19°С.