За минувшие сутки в Тульской области умерли 5 зараженных COVID-19

Всего с начала пандемии официально зарегистрировано 275 смертельных исходов.

По данным на утро 9 августа, в Тульской области официально зарегистрировано еще пять смертей зараженных коронавирусной инфекцией. Эта цифра не превышает средние данные за последние три недели.

Таким образом, с начала пандемии общее число скончавшихся на фоне COVID-19 составляет 275.