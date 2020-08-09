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За минувшие сутки в Тульской области умерли 5 зараженных COVID-19

За минувшие сутки в Тульской области умерли 5 зараженных COVID-19

Всего с начала пандемии официально зарегистрировано 275 смертельных исходов.

По данным на утро 9 августа, в Тульской области официально зарегистрировано еще пять смертей зараженных коронавирусной инфекцией. Эта цифра не превышает средние данные за последние три недели.
 
 
Таким образом, с начала пандемии общее число скончавшихся на фоне COVID-19 составляет 275.
 
Сюжет: Коронавирус
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