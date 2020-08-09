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9 августа для тульского «Арсенала» начнется новый сезон РПЛ

9 августа для тульского «Арсенала» начнется новый сезон РПЛ

Команда стартует с матча с грозненским «Ахматом».

Сегодня, 9 августа, тульский «Арсенал» проведет первую для себя игру в новом сезоне Российской Премьер-Лиги. Старт начнется с домашнего матча с «Ахматом» из Грозного.
 
В рамках игр премьер-лиги команды встречались десять раз. В трех «Арсенал» одержал победу и столько же закончились ничьей.
Начало игры в 19.00, на нашем сайте запланирована традиционная текстовая трансляция.
Матч будет обслуживать бригада арбитров под руководством Кирилла Левникова.
 
 
 
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Автор: Сергей Стариков
Фотограф: Алексей Пирязев
сегодня, в 12:51 +4
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