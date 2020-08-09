9 августа для тульского «Арсенала» начнется новый сезон РПЛ
Команда стартует с матча с грозненским «Ахматом».
Сегодня, 9 августа, тульский «Арсенал» проведет первую для себя игру в новом сезоне Российской Премьер-Лиги. Старт начнется с домашнего матча с «Ахматом» из Грозного.
В рамках игр премьер-лиги команды встречались десять раз. В трех «Арсенал» одержал победу и столько же закончились ничьей.
Начало игры в 19.00, на нашем сайте запланирована традиционная текстовая трансляция.
Матч будет обслуживать бригада арбитров под руководством Кирилла Левникова.
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