В Тульской области зарегистрировано еще 32 случая коронавирусной инфекции
Также по состоянию на воскресенье зарегистрировано 37 выздоровлений.
По данным на утро 9 августа в нашем регионе зарегистрировано еще 32 новых заболевания коронавирусной инфекцией.
Таким образом, с начала пандемии общее число официально зарегистрированных случаев заражения достигло 8 602.
Также по состоянию на воскресенье зарегистрировано 37 выздоровлений, а их общее количество с начала марта — 7 249.
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