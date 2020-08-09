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В Тульской области зарегистрировано еще 32 случая коронавирусной инфекции

В Тульской области зарегистрировано еще 32 случая коронавирусной инфекции

Также по состоянию на воскресенье зарегистрировано 37 выздоровлений.

По данным на утро 9 августа в нашем регионе зарегистрировано еще 32 новых заболевания коронавирусной инфекцией.
 
Таким образом, с начала пандемии общее число официально зарегистрированных случаев заражения достигло 8 602.
 
 
Также по состоянию на воскресенье зарегистрировано 37 выздоровлений, а их общее количество с начала марта — 7 249.
 
Сюжет: Коронавирус
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Автор: Сергей Стариков
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