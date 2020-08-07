В Туле полиция усилит проверку соблюдения масочного режима в автобусах и маршрутках

Напомним, что за это нарушение тулякам грозит штраф от 1000 до 30 тыс. рублей.

Начальник УМВД России по Тульской области Сергей Галкин на служебном совещании с руководителями подразделений областного и городского УВД указал на низкий уровень сознательности туляков при соблюдении масочного режима.

Он поручил усилить работу полиции по проверке соблюдения ношения масок на остановках и особенно в общественном транспорте.