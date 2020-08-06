В Тульской области больше 2000 детей-сирот нуждаются в жилье

Фото: пресс-служба Правительства Тульской области

На приобретение жилья для них ежегодно тратится почти 700 млн рублей.

Губернатор Алексей Дюмин провел совещание по обеспечению жильем детей-сирот. По словам зампреда областного правительства Ольги Гремяковой, полностью ликвидировать очередь на предоставление жилья этой категории получателей планируется к 2025 году, ежегодно выдавая ключи от 450-460 квартир. В региональном бюджете на 2020-2022 годы на эти цели будет выделяться ежегодно почти 700 млн рублей.

В этом году планируется приобрести 460 квартир. Уже выданы ключи 51 семье в Туле, Алексине, Новомосковске, Богородицке и Киреевском районе. Готовятся к передаче детям-сиротам квартиры в Туле, Узловой, Киреевске, Кимовске и Алексине. Новоселы смогут въехать в них до 1 ноября.

За последние три года сиротам передали 1486 квартир. На учете состоят 2146 человек, из них 1400 – старше 18 лет.

– Мы уделяем повышенное внимание обеспечению детей-сирот жильём. Для этого у нас в регионе действует спецпрограмма. Часть средств на решение вопроса выделяется из федерального бюджета, но значительное финансирование предусмотрено и на областном уровне. Запланированное в этом году количество квартир должно быть точно в срок передано нуждающимся детям-сиротам, – отметил Алексей Дюмин.

Губернатор поручил Ольге Гремяковой и областному минстрою держать этот вопрос на постоянном контроле.