Помогите найти друга! В Туле пропал ротвейлер Сёма
Собака четвертый день бегает по городу без еды и воды, хозяева бьют тревогу.
В редакцию Myslo обратилась тулячка Валерия Михеева, у которой пропал домашний любимец. Ротвейлер по кличке Сёма был убежал от хозяйки четыре дня назад.
Пса видели на улицах Кауля и Оборонной, а также в районе Ледовой арены и гипермаркета «Глобус». Собака не агрессивная, добрая и четвертый день живёт без нормальной еды и питья. На шее у ротвейлера – тёмный широкий ошейник.
Если вы видели потеряшку – звоните по телефону: 8(906)536-64-35.
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