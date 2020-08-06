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Помогите найти друга! В Туле пропал ротвейлер Сёма

Помогите найти друга! В Туле пропал ротвейлер Сёма

Собака четвертый день бегает по городу без еды и воды, хозяева бьют тревогу.

В редакцию Myslo обратилась тулячка Валерия Михеева, у которой пропал домашний любимец. Ротвейлер по кличке Сёма был убежал от хозяйки четыре дня назад.

Пса видели на улицах Кауля и Оборонной, а также в районе Ледовой арены и гипермаркета «Глобус». Собака не агрессивная, добрая и четвертый день живёт без нормальной еды и питья. На шее у ротвейлера – тёмный широкий ошейник.

Если вы видели потеряшку – звоните по телефону: 8(906)536-64-35.

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