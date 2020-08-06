Помогите найти друга! В Туле пропал ротвейлер Сёма

Собака четвертый день бегает по городу без еды и воды, хозяева бьют тревогу.

В редакцию Myslo обратилась тулячка Валерия Михеева, у которой пропал домашний любимец. Ротвейлер по кличке Сёма был убежал от хозяйки четыре дня назад.

Пса видели на улицах Кауля и Оборонной, а также в районе Ледовой арены и гипермаркета «Глобус». Собака не агрессивная, добрая и четвертый день живёт без нормальной еды и питья. На шее у ротвейлера – тёмный широкий ошейник.