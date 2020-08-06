Фото из архива Myslo.
В Тульской области 32 новых случая коронавируса
Об этом сообщает московский оперштаб.
В Тульской области за сутки 32 новых случая коронавируса, выздоровели 40 человек.
За весь период COVID-19 заразились 8506 жителей региона, на данный момент вылечились 7133 человека.
За сутки в России выявлено 5267 новых случаев коронавируса, зафиксировано 116 летальных исходов, выздоровел 7331 человек.
На сегодняшний день в стране выявлено 871 894 случая коронавируса, зафиксировано 14 606 летальных исходов, выздоровели 676 357 человек.
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