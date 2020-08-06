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Археологи нашли в Тульской области два поселения времен Куликовской битвы
Фото из архива Myslo.

Археологи нашли в Тульской области два поселения времен Куликовской битвы

Ранее считалось, что люди покинули эту территорию за 20 лет до битвы.

Археологи нашли места двух поселений в верховьях Дона, существовавших во время Куликовской битвы 1380 года. Об этом в интервью ТАСС рассказал директор музея-заповедника «Куликово поле» Владимир Гриценко.

Исследование провели археологи музея-заповедника «Куликово поле» и Государственного исторического музея.

«Мы проводим исследования комплекса археологических памятников в районе села Себино. Признаки существования поселений найдены на два километра ниже по течению Дона и на два километра выше по течению от Себино. До недавнего времени считалось, что за 20 лет до Куликовской битвы население покинуло территорию верхнего Дона, это было обусловлено периодом «Великой замятни» [междоусобные войны в Золотой Орде в XIV веке], — приводит ТАСС слова Гриценко. — Это основа для понимания того, где и в каких условиях проходило сражение. У князя Дмитрия Донского могли быть вожатые — проводники, с этой территории, и ясно, что при наличии населенных пунктов сохранялись какие-то транспортные артерии, по которым шли военные обозы».

Он добавил, что на месте обнаружения поселений проводятся археологические раскопки.

 

 

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Владимир Гриценко
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