Первым замом главы администрации Тулы стал Юрий Тимонин

С 6 августа 2020 года первым заместителем главы администрации г. Тулы назначен Юрий Николаевич Тимонин. Сегодня его представили на рабочем совещании с заместителями главы администрации.

В режиме видеоконференции присутствовали руководители территориальных округов и начальники профильных управлений.

досье Юрий Николаевич Тимонин окончил Ивановский энергетический институт, кандидат технических наук. С 2000 по 2013 годы прошел несколько курсов повышения квалификации, в том числе программу «Современный руководитель» по специальности «Менеджмент» в Академии народного хозяйства при Правительстве РФ.

35 лет проработал в энергетическом комплексе. Имеет региональные и государственные награды, почетное звание «Заслуженный энергетик Российской Федерации».

До назначения в администрации он занимал должность заместителя генерального директора – директора филиала «Тулэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья».