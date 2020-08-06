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Первым замом главы администрации Тулы стал Юрий Тимонин

Первым замом главы администрации Тулы стал Юрий Тимонин

Соответствующее распоряжение подписал Дмитрий Миляев.

С 6 августа 2020 года первым заместителем главы администрации г. Тулы назначен Юрий Николаевич Тимонин. Сегодня его представили на рабочем совещании с заместителями главы администрации.
 
 
В режиме видеоконференции присутствовали руководители территориальных округов и начальники профильных управлений.
 
Напомним, прежний первый замглавы Владислав Галкин покинул свой пост накануне.
 
досье

Юрий Николаевич Тимонин окончил Ивановский энергетический институт, кандидат технических наук. С 2000 по 2013 годы прошел несколько курсов повышения квалификации, в том числе программу «Современный руководитель» по специальности «Менеджмент» в Академии народного хозяйства при Правительстве РФ.

35 лет проработал в энергетическом комплексе. Имеет региональные и государственные награды, почетное звание «Заслуженный энергетик Российской Федерации».
 
До назначения в администрации он занимал должность заместителя генерального директора – директора филиала «Тулэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья».
 
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Автор: Юлия Королева
сегодня, в 09:55 +3
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