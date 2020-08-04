Замглавы администрации Тулы Владислав Галкин покинул свой пост

Эту информацию чиновник подтвердил Myslo в телефонном разговоре. Сегодня, 4 августа, у него последний рабочий день.

О причинах ухода Владислав Галкин не сообщил, но рассказал, что пока планирует отдохнуть, набраться сил, «а там видно будет». Заявление об увольнении он подал по собственному желанию.

Напомним, Владислав Галкин занимал пост первого зама главы администрации Тулы с 2015 года, в сентябре 2019 года его место временно занял Дмитрий Миляев, но уже в ноябре Галкин вернулся на место.