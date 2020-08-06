Росгвардия набирает туляков для службы по контракту в Грозном

Набор осуществляется для прохождения военной службы по контракту в войсках национальной гвардии РФ в городе Грозный Чеченской Республики.

Требования к кандидатам: мужчины от 19 до 35 лет, прошедшие военную службу или пребывающие в запасе, имеющие образование не ниже среднего, годные по состоянию здоровья и физически подготовленные.

Условия прохождения военной службы: денежное довольствие (от 47 тыс. руб.), обеспечение служебным жильем, участие в военной ипотеке (по системе НИС), социальное, медицинское и пенсионное обеспечение. Карьерный рост. На территории военного городка имеются детские сады, школы, супермаркеты и всё необходимое для проживания с семьей.