Дмитрий Миляев проверил состояние дорожной разметки на улицах Тулы

Фото: пресс-служба администрации Тулы.

На территории Тулы обустроено 750 пешеходных переходов. До 1 октября текущего года запланирована организация еще 19 пешеходных переходов. Все они будут приведены в нормативное состояние.

Заместитель начальника управления по транспорту и дорожному хозяйству Дмитрий Борисов рассказал, что разметка нанесена на 543 пешеходных переходах, в том числе на обоих проспектах, улицах Октябрьской, Ложевой, Пролетарской, Лейтейзена, Одоевском шоссе и других.

– На пересечении пр. Ленина с ул. Л. Толстого разметка находится на гарантии. По нормативу 75% сохранности площади этой разметки считается допустимым к эксплуатации, но по контракту она должна свой гарантийный срок службы – 1 год – выдерживать в первоначальном виде, – отметил Дмитрий Борисов. – Пока разметка соответствует технологическим требованиям, у подрядчика есть время для устранения недостатков. В случае неисполнения своих обязательств приступаем к претензионной работе, подрядчиков понуждают к исполнению через суд, либо мы наносим разметку собственными силами и взыскиваем понесенные затраты.

В рамках муниципальных контрактов запланировано выполнить работы по нанесению горизонтальной дорожной разметки еще на

176 пешеходных переходах.

Также в Туле продолжается нанесение продольной дорожной разметки. Работы выполнены на 95%. Они проводятся ночью, чтобы не мешать дорожному движению.

Размечают дороги тремя способами: продольную разметку на магистральных улицах наносят термопластиком, на второстепенных улицах – эмалью. Пешеходные переходы на магистральных улицах размечают холодным пластиком. На второстепенных улицах, где трафик ниже, допустимо нанесение горизонтальной разметки эмалью.

– Мы посмотрели, как в городе организована работа по нанесению дорожной разметки. Вопрос важный с точки зрения организации дорожного движения, его безопасности. Мы помним, что губернатор дал поручение усилить работу по нанесению дорожной разметки на улицах. У нас заключено 7 муниципальных контрактов, 5 из них исполнено, 2 в работе на общую сумму почти 26 млн рублей. В стадии размещения еще один крупный контракт на 7 млн рублей. Планы, которые мы ставили по продольной разметке, на текущий момент практически реализованы. Планируем, что до конца строительного сезона до нормативного состояния будут доведены 100% пешеходных переходов, – подытожил Дмитрий Миляев.