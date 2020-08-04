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В Туле у нелегального таксиста отобрали автомобиль
Фото УГИБДД по Тульской области.

В Туле у нелегального таксиста отобрали автомобиль

Инспекторы ГИБДД составили на мужчину протокол.

3 августа в Туле сотрудники ГИБДД и Ространснадзора выявили нелегального таксиста на автомобиле Chevrolet Lacetti. На мужчину составили административный материал по ч. 2 ст. 14.1 КоАП РФ (Осуществление предпринимательской деятельности без специального разрешения (лицензии)).
 
Транспортное средство на эвакуаторе увезли на специализированную стоянку.
 
 
Отметим, что нелегальные перевозки влекут конфискацию автомобиля и наложение административного штрафа на граждан в размере от 2000 до 2500 рублей; на должностных лиц — от 4000 до 5000 рублей; на юридических лиц — от 40000 до 50000 рублей.
 
 

Напомним, с 1 июля 2019 года в Тульской области действует новый закон о такси, согласно которому все автомобили должны быть желтого цвета. Подробнее об этом здесь.

Кроме того, действительны ранее выданные разрешения на такси белого цвета (до окончания действия документа).

Такси другого цвета является признаком нелегальной таксомоторной деятельности.

Справочный телефон по вопросам деятельности легкового такси на территории Тульской области 8 (920) 777-55-99.

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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 10:28 +2
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