7-летняя тулячка бросилась спасать упавшего в бассейн мальчика: видео

Стоп-кадр из видео.

В сети появилось видео, снятое камерой видеонаблюдения частного отеля в пригороде Судака. На кадрах видно, как рядом с краем бассейна на самокате едет мальчик. На повороте ребенок теряет равновесие и падает в воду.

Ни секунды не раздумывая, в бассейн прыгает девочка в платье и подталкивает мальчика к бортику. В этот момент подбегают взрослые и вытаскивают ребенка. Девочка выбирается из бассейна самостоятельно.

Всё произошло 1 августа. Мальчику 5 лет, его зовут Арсений, и он вместе с родителями приехал на отдых из Когалыма. Храброй спасительнице 7 лет, ее зовут Даша, и она из Тулы.

— Вот такие туристы бывают у нас летом в городе Судак, люди съезжаются с разных краев на курорт, знакомятся, общаются, помогают друг другу и продолжают отдыхать у моря. Это очень замечательно. Это видео и события сделали мой день. И про современную детвору с молодежью — есть настоящие герои и просто хорошие дети, — добавил автор видео.