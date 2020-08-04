Тульские пенсионеры-легкоатлеты привезли медали с Кубка России

Фото: Тульский региональный союз пенсионеров

Тульские пенсионеры успешно выступили на Кубке России по легкой атлетике среди ветеранов. В Ярославль приехали 30 команд из разных регионов России – более 170 сильнейших спортсменов-ветеранов. Самому молодому участнику – 35 лет, самому возрастному – на полвека больше.

Легкоатлеты соревновались в 25 видах спорта. Среди женщин в возрасте 60-65 лет в толкании ядра первые два места взяли жительницы Узловой Любовь Петренко и Ольга Сидорова с результатами 9 метров 20 сантиметров и 7 метров, 77 сантиметров соответственно. Также Ольга Сидорова установила личный рекорд, опередив соперников на дистанции 400 м и впервые завоевала первое место на Кубке России.

Среди мужчин от Тульской области на беговой дорожке выступил опытный бегун из Киреевска Алексей Куличев. Он участвовал в стайерском забеге на дистанцию в 5000 метров в возрастной категории 65-70 лет. Алексей Куличев преодолел дистанцию за 19 минут 45 секунд и в четвертый раз стал Чемпионом Кубка России.