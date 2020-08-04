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Тульские пенсионеры-легкоатлеты привезли медали с Кубка России
Фото: Тульский региональный союз пенсионеров

Тульские пенсионеры-легкоатлеты привезли медали с Кубка России

Соревнования состоялись на стадионе «Шинник» в Ярославле.

Тульские пенсионеры успешно выступили на Кубке России по легкой атлетике среди ветеранов. В Ярославль приехали 30 команд из разных регионов России – более 170 сильнейших спортсменов-ветеранов. Самому молодому участнику – 35 лет, самому возрастному – на полвека больше.

Легкоатлеты соревновались в 25 видах спорта. Среди женщин в возрасте 60-65 лет в толкании ядра первые два места взяли жительницы Узловой Любовь Петренко и Ольга Сидорова с результатами 9 метров 20 сантиметров и 7 метров, 77 сантиметров соответственно. Также Ольга Сидорова установила личный рекорд, опередив соперников на дистанции 400 м и впервые завоевала первое место на Кубке России.

Среди мужчин от Тульской области на беговой дорожке выступил опытный бегун из Киреевска Алексей Куличев. Он участвовал в стайерском забеге на дистанцию в 5000 метров в возрастной категории 65-70 лет. Алексей Куличев преодолел дистанцию за 19 минут 45 секунд и в четвертый раз стал Чемпионом Кубка России.

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Туляки-пенсионеры на Кубке России по легкой атлетике, Фото: 1
Туляки-пенсионеры на Кубке России по легкой атлетике, Фото: 2
Туляки-пенсионеры на Кубке России по легкой атлетике, Фото: 3
Туляки-пенсионеры на Кубке России по легкой атлетике, Фото: 4
Туляки-пенсионеры на Кубке России по легкой атлетике, Фото: 5
Туляки-пенсионеры на Кубке России по легкой атлетике, Фото: 6
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