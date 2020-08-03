новости
новости
Регистрация
Туляки просят спасти от вырубки старинный дуб на улице Энгельса

Туляки просят спасти от вырубки старинный дуб на улице Энгельса

Предположительно, дереву более 250 лет.

Активисты просят спасти от вырубки старинный дуб на улице Ф. Энгельса в Туле, которую сейчас комплексно ремонтируют.

Дуб на углу улиц Энгельса и Первомайской пометили красным крестом, значит, его планируют снести. По некоторым данным, этому дереву более 200 лет. Туляк Олег Королев измерил обхват дуба — он составил четыре метра! Активист подает обращение за обращением в администрацию города и чиновникам всех уровней, многие туляки его поддерживают в социальных сетях. Соответствующий блог написал и пользователь Myslo.

— Вчера с помощью рулетки я уточнил обхват дерева. Он составил ровно 4 метра на высоте 1,3 м, что сопоставимо с веневским дубом, которому официально 281 год ныне.

Далее приведу коллаж. На снимке 60-х годов в кадр попал только уже срубленный дуб; тот же ракурс я выбрал на современном.
Мы можем видеть, что за более чем полвека дуб не претерпел особых визуальных изменений. Это подтверждает медленный рост дубов в городских условиях, в то время как деревья, отсутствовавшие слева, ныне во взрослом состоянии и уже «кронированы».

Очень хотелось бы сохранить наш дуб и обратить внимание властей на возможность индивидуального подхода к некоторым деревьям при благоустройстве территорий.
#спаситедуб

В ответ на обращения туляков администрация города ответила, что «по данному адресу будет осуществлен комиссионный выход. Дополнительную информацию сообщат до 14 августа 2020 года».

А в это время

В 2017 году в Богородицке 187-летняя сосна получила статус «Памятник живой природы». А в Веневском районе такое звание присвоили 277-летнему дубу.

Особый статус присвоили деревьям в рамках Всероссийской программы «Деревья — памятники живой природы». В Богородицке такой статус получила сосна, растущая недалеко от Богородицкого дворца-музея. Эксперты установили, что дереву 187 лет.
 

Вместе с сертификатом, подтверждающим присвоение дереву особого статуса, эксперты вручили представителям Тульской области отчет о состоянии дерева с рекомендациями по его реабилитации и сохранению.

А в Веневском районе ранее статус «Памятник живой природы» присвоили 29-метровому 277-летнему дубу, который растет в поселке Оленьковский на берегу старинного пруда.

Галерея
Туляки просят спасти старинный дуб на улице Энгельса, Фото: 1
Туляки просят спасти старинный дуб на улице Энгельса, Фото: 2
Туляки просят спасти старинный дуб на улице Энгельса, Фото: 3
Туляки просят спасти старинный дуб на улице Энгельса, Фото: 4
Туляки просят спасти старинный дуб на улице Энгельса, Фото: 5
Туляки просят спасти старинный дуб на улице Энгельса, Фото: 6
показать все фотографии
Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Яндекс.новости
Автор: Юлия Королева
Фотограф: Алексей Пирязев
сегодня, в 12:30 +13
Другие статьи по темам
Событие
старинный дубспаситедубулица Энгельса
Люди
Олег Королев
Место
Тула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Туляк истекал кровью в автобусе: а было ли ножевое ранение?
Туляк истекал кровью в автобусе: а было ли ножевое ранение?
Тульская команда КВН «Сборная бывших» прошла в полуфинал Премьер-лиги
Тульская команда КВН «Сборная бывших» прошла в полуфинал Премьер-лиги
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.