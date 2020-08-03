Туляки просят спасти от вырубки старинный дуб на улице Энгельса

Активисты просят спасти от вырубки старинный дуб на улице Ф. Энгельса в Туле, которую сейчас комплексно ремонтируют.

Дуб на углу улиц Энгельса и Первомайской пометили красным крестом, значит, его планируют снести. По некоторым данным, этому дереву более 200 лет. Туляк Олег Королев измерил обхват дуба — он составил четыре метра! Активист подает обращение за обращением в администрацию города и чиновникам всех уровней, многие туляки его поддерживают в социальных сетях. Соответствующий блог написал и пользователь Myslo.

— Вчера с помощью рулетки я уточнил обхват дерева. Он составил ровно 4 метра на высоте 1,3 м, что сопоставимо с веневским дубом, которому официально 281 год ныне.

Далее приведу коллаж. На снимке 60-х годов в кадр попал только уже срубленный дуб; тот же ракурс я выбрал на современном.

Мы можем видеть, что за более чем полвека дуб не претерпел особых визуальных изменений. Это подтверждает медленный рост дубов в городских условиях, в то время как деревья, отсутствовавшие слева, ныне во взрослом состоянии и уже «кронированы».

Очень хотелось бы сохранить наш дуб и обратить внимание властей на возможность индивидуального подхода к некоторым деревьям при благоустройстве территорий.

#спаситедуб

В ответ на обращения туляков администрация города ответила, что «по данному адресу будет осуществлен комиссионный выход. Дополнительную информацию сообщат до 14 августа 2020 года».

А в это время

В 2017 году в Богородицке 187-летняя сосна получила статус «Памятник живой природы». А в Веневском районе такое звание присвоили 277-летнему дубу.

Особый статус присвоили деревьям в рамках Всероссийской программы «Деревья — памятники живой природы». В Богородицке такой статус получила сосна , растущая недалеко от Богородицкого дворца-музея. Эксперты установили, что дереву 187 лет.

Вместе с сертификатом, подтверждающим присвоение дереву особого статуса, эксперты вручили представителям Тульской области отчет о состоянии дерева с рекомендациями по его реабилитации и сохранению.

А в Веневском районе ранее статус «Памятник живой природы» присвоили 29-метровому 277-летнему дубу, который растет в поселке Оленьковский на берегу старинного пруда.