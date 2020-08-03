Туляк истекал кровью в автобусе: а было ли ножевое ранение?

Фото автора и очевидца происшествия.

Сегодня, 3 августа, в районе Московского вокзала из автобуса госпитализировали истекавшего кровью мужчину. Мы писали об этом здесь

Корреспонденты Myslo проследили весь путь пострадавшего. И похоже, информация о том, что пострадавший получил ножевое ранение, заступившись за девушку, оказалась всего лишь красивой «легендой».

Судя по следам крови, мужчина сел на автобус на остановке «7-й проезд». Перед этим он шел по ул. Кабакова, и, предположительно, в районе пересечения с ул. 8-й проезд кто-то пытался оказать ему первую помощь — там ему промывали рану водой из водопроводной колонки. Рядом с колонкой остались лежать пропитанные кровью куски ткани.

От колонки следы сворачивали на 9-й проезд, затем — на Одоевское шоссе и обрывались на территории Казанской церкви (Одоевское шоссе, 52-а).

Сотрудница церкви рассказала Myslo: утром она пришла на свое рабочее место и обнаружила, что разбит двойной стеклопакет на входной двери храма. Кровь была как на осколках, так и на ступенях.

— Я сообщила батюшке, что разбита дверь, замыла кровь. В полицию мы не сообщали — без толку это, наверное. Как они кого-то искать будут, если даже непонятно, когда это случилось? Да и не пропало у нас ничего, — сказала женщина.

О случившемся корреспондент Myslo сообщил в полицию, после чего на место приехал участковый. По основной версии, рано утром мужчина зачем-то пришел на территорию храма и попытался попасть внутрь, разбив стекло рукой (камней или других тяжелых предметов на месте не найдено). Видимо, при этом он сильно поранил левую руку.

После этого, истекая кровью, он направился по указанному выше маршруту, проделав путь примерно в километр. Неподалеку от остановки ему пытались помочь очевидцы , действия которых прохожие издалека могли принять за конфликт.

По предварительной информации, пострадавший мог находиться в состоянии алкогольного опьянения. Сейчас все обстоятельства выясняют сотрудники полиции.