Сотрудники тульского УГИБДД спасли трёх пьяных пешеходов

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С 20 по 31 июля сотрудники ОБ ДПС ГИБДД УМВД России по Туле провели профилактическое мероприятие «Внимание, пешеход!». За нарушение ПДД к административной ответственности привлечены 123 пешехода и 34 водителя. Кроме того, три пешехода, находящиеся в состоянии опьянения, были убраны с проезжей части дороги и переданы медикам.

Уважаемые пешеходы! Будьте внимательны, переходите дорогу только в установленных местах, не отвлекайтесь на телефонные разговоры и обозначайте себя на дороге светоотражающими элементами – в сумерках или в темноте пешехода на дороге почти не видно.

Тульская Госавтоинспекция призывает водителей быть внимательными к пешим участникам дорожного движения, особенно при неблагоприятных погодных условиях и в тёмное время суток. Заблаговременно снижайте скорость перед пешеходными переходами, будьте особенно осторожны в местах, где на проезжую часть могут выбежать деть.

Если в темное время суток вы заметили на дороге пешехода – сообщите в дежурную часть ДПС ГИБДД. Инспекторы отреагируют на поступившее обращение и примут необходимые меры для предотвращения ДТП.