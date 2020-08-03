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Сотрудники тульского УГИБДД спасли трёх пьяных пешеходов
Фото из архива MySlo

Сотрудники тульского УГИБДД спасли трёх пьяных пешеходов

Граждане в нетрезвом состоянии находились на проезжей части и могли стать жертвами ДТП.

С 20 по 31 июля сотрудники ОБ ДПС ГИБДД УМВД России по Туле провели профилактическое мероприятие «Внимание, пешеход!». За нарушение ПДД к административной ответственности привлечены 123 пешехода и 34 водителя. Кроме того, три пешехода, находящиеся в состоянии опьянения, были убраны с проезжей части дороги и переданы медикам.

Уважаемые пешеходы! Будьте внимательны, переходите дорогу только в установленных местах, не отвлекайтесь на телефонные разговоры и обозначайте себя на дороге светоотражающими элементами – в сумерках или в темноте пешехода на дороге почти не видно.

Тульская Госавтоинспекция призывает водителей быть внимательными к пешим участникам дорожного движения, особенно при неблагоприятных погодных условиях и в тёмное время суток. Заблаговременно снижайте скорость перед пешеходными переходами, будьте особенно осторожны в местах, где на проезжую часть могут выбежать деть.

Если в темное время суток вы заметили на дороге пешехода – сообщите в дежурную часть ДПС ГИБДД. Инспекторы отреагируют на поступившее обращение и примут необходимые меры для предотвращения ДТП.

  • Телефоны дежурной части ОБ ДПС ГИБДД по Туле: 32-45-00, 32-45-02,
  • Телефон дежурной части ОБ ДПС ГИБДД по Тульской области (М-2 «Крым» и М-4 «Дон»): 32-32-53, 32-32-54.
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