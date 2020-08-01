За сутки в Тульской области 28 случаев коронавируса
Об этом сообщает федеральный оперштаб.
За сутки в Тульской области 28 случаев коронавируса, выздоровели 36 человек.
По данным сайта стопкоронавирус.рф, с начала пандемии COVID-19 заразился 8351 житель региона. На данный момент выздоровел 6941 человек.
За сутки в России выявлено 5462 новых случая коронавируса, зафиксировано 95 летальных исходов, выздоровели 8 114 человек.
Всего на сегодняшний день в России выявлено 845 443 случая коронавируса, умерли 14 058 человек, выздоровели 646 524.
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