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2 августа в центре Тулы ограничат движение транспорта
Фото из архива Myslo.

2 августа в центре Тулы ограничат движение транспорта

Это связано с праздником в честь 90-летия ВДВ, который состоится на площади Ленина.

2 августа с 00.00 до 14.00 будет запрещена остановка и стоянка, ограничено движение всех видов транспортных средств

  • на парковочном пространстве, расположенном на ул. Союзной,
  • на парковочном пространстве, расположенном вдоль площади Ленина от ул. Советской до ул. Менделеевской,
  • по ул. Фридриха Энгельса на участке от ул. Советской до ул. Революции,
  • по ул. Революции на участке от ул. Советской до ул. Менделеевской,
  • по ул. Менделеевской на участке от ул. Революции до ул. Тургеневской,
  • по ул. Союзной.

Афишу празднования 90-летия ВДВ можно посмотреть здесь.

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