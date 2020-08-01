Фото из архива Myslo.
2 августа в центре Тулы ограничат движение транспорта
Это связано с праздником в честь 90-летия ВДВ, который состоится на площади Ленина.
2 августа с 00.00 до 14.00 будет запрещена остановка и стоянка, ограничено движение всех видов транспортных средств
- на парковочном пространстве, расположенном на ул. Союзной,
- на парковочном пространстве, расположенном вдоль площади Ленина от ул. Советской до ул. Менделеевской,
- по ул. Фридриха Энгельса на участке от ул. Советской до ул. Революции,
- по ул. Революции на участке от ул. Советской до ул. Менделеевской,
- по ул. Менделеевской на участке от ул. Революции до ул. Тургеневской,
- по ул. Союзной.
Афишу празднования 90-летия ВДВ можно посмотреть здесь.
Другие статьи по темам
Место