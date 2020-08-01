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Скончалась почетный гражданин Тулы Людмила Будаева
Фото Тульского музея оружия.

Скончалась почетный гражданин Тулы Людмила Будаева

Она умерла на 82-м году жизни.

Ушла из жизни Людмила Павловна Будаева, почетный гражданин города-героя Тулы, заслуженный работник культуры Российской Федерации, лауреат премии им. С.И. Мосина.
 
Сотрудники музея оружия опубликовали некролог:
 
- Историю Тульского государственного музея оружия невозможно представить без Людмилы Павловны, ее высокого профессионализма, любви и преданности истории оружейной Тулы, сохранению и изучению которой она отдала более 40 лет!
 
Многие годы, работая в Тульском музее оружия, Людмила Павловна содействовала развитию музея и формированию его научного потенциала. 
Неиссякаемая энергия, инициативность, прекрасные организаторские способности, самоотверженный труд Людмилы Павловны служили ярким примером для новых поколений музейных сотрудников.
 
Myslo также выражает соболезнования родным и близким Людмилы Будаевой.
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сегодня, в 18:09 0
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