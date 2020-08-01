Скончалась почетный гражданин Тулы Людмила Будаева

Фото Тульского музея оружия.

Она умерла на 82-м году жизни.

Ушла из жизни Людмила Павловна Будаева, почетный гражданин города-героя Тулы, заслуженный работник культуры Российской Федерации, лауреат премии им. С.И. Мосина.

Сотрудники музея оружия опубликовали некролог:

- Историю Тульского государственного музея оружия невозможно представить без Людмилы Павловны, ее высокого профессионализма, любви и преданности истории оружейной Тулы, сохранению и изучению которой она отдала более 40 лет!

Многие годы, работая в Тульском музее оружия, Людмила Павловна содействовала развитию музея и формированию его научного потенциала.

Неиссякаемая энергия, инициативность, прекрасные организаторские способности, самоотверженный труд Людмилы Павловны служили ярким примером для новых поколений музейных сотрудников.

Myslo также выражает соболезнования родным и близким Людмилы Будаевой.