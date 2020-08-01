Фото Тульского музея оружия.
Скончалась почетный гражданин Тулы Людмила Будаева
Она умерла на 82-м году жизни.
Ушла из жизни Людмила Павловна Будаева, почетный гражданин города-героя Тулы, заслуженный работник культуры Российской Федерации, лауреат премии им. С.И. Мосина.
Сотрудники музея оружия опубликовали некролог:
- Историю Тульского государственного музея оружия невозможно представить без Людмилы Павловны, ее высокого профессионализма, любви и преданности истории оружейной Тулы, сохранению и изучению которой она отдала более 40 лет!
Многие годы, работая в Тульском музее оружия, Людмила Павловна содействовала развитию музея и формированию его научного потенциала.
Неиссякаемая энергия, инициативность, прекрасные организаторские способности, самоотверженный труд Людмилы Павловны служили ярким примером для новых поколений музейных сотрудников.
Myslo также выражает соболезнования родным и близким Людмилы Будаевой.
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