В Общественной палате Тульской области обсудили взаимодействие с НКО

Фото: пресс-служба Правительства Тульской области

Рифат Сабитов встретился с членами Общественной палаты Тульской области и социально ориентированными некоммерческими организациями (СО НКО) региона.

– Почему выездное заседание проходит в Туле? Потому что Общественная палата Тульской области – образец открытости для общества и СМИ, – заявил он. – А в некоторых субъектах граждане не знают, что такое Общественная палата, и какую работу она выполняет.

По словам заместителя председателя правительства – министра внутренней политики и развития местного самоуправления в Тульской области Антона Агеева, органы исполнительной власти региона находятся в тесном диалоге с Общественной палатой.

– Проекты, которые реализует Общественная палата, помогают развивать гражданское общество, – заявил Антон Агеев. В качестве примера министр привел работу по формированию Общественных советов при органах власти.

Зампред Тульской облдумы Александр Рем заявил, что на площадке Общественной палаты нужно обсуждать информационные потоки в интернете, в блогосфере, так как порой искажение фактов приводит к плачевным последствиям.

Председатель Общественной палаты Галина Фомина напомнила, что по поручению губернатора Алексея Дюмина на базе Общественной палаты региона создан Ресурсный центр правительства Тульской области. С 2020 года учреждение стало единым региональным грантооператором. Ресурсный центр оказывает СО НКО методическую, информационную, ресурсную, организационную и консультационную поддержку.

В 2019 году в двух конкурсах Фонда президентских грантов участвовало 87 социально значимых проектов от региональных СО НКО. Из них 21 проект выиграл гранты на общую сумму почти 30 млн рублей.

В 2020 году число участников возросло до 98, из них Президентские гранты получили 27 региональных СО НКО на общую сумму 37 млн рублей.

Традиционно встал вопрос освещения деятельности НКО в средствах массовой информации. По мнению представителей некоммерческого сектора, их интересные разноплановые мероприятия почему-то не попадают на экраны телевизоров и в местную прессу.

О своем положительном опыте взаимодействия со СМИ рассказала Екатерина Олейник, член ОП ТО, руководитель Тульского отделения Зеленого движения России «ЭКА». Кстати, Екатерина ведет на портале Myslo блог на экологическую тематику, выступает экспертом в публикациях на экологическую тему.

Сергей Белов, депутат Тульской облдумы и руководитель ГТРК-Тула, разбавил приятный доклад Олейник ложкой дегтя:

– Ну, представьте, что по телевизору идет сюжет – «сегодня в Туле экодвижение посадило 25 деревьев, какие все молодцы, как похорошел город». Уверяю вас, что 80% зрителей переключатся на другой канал. А про раздельный сбор мусора в нашем регионе показывать – вообще профанация, ведь потом все раздельно собранное регоператор утилизирует в одном месте.

По мнению Рифата Сабитова, информационный повод – это положительный результат проделанной работы, а не сама работа.

– Мы показываем активно НКО, чья деятельность служит интересам людей, а не нацелена на собственный пиар, – считает председатель профильной комиссии ОП области, гендиректор «Молодого коммунара» Тамара Головина. – СМИ и Общественная палата – это площадки для обмена мнениями, тут надо обсуждать проекты законов – чтобы они отвечали интересам граждан, проблемы региона и граждан, пути их решения.

По мнению руководителя Тульского регионального отделения ОНФ Сергея Судницына, нужно показывать героев, которые добились каких-то результатов:

– Заявлять о проблеме модно. Можно бесконечно муссировать ее. А вообще-то нужно показывать, как решена проблема. Было – стало. Так формируется гражданское общество.