Три тульских трамвая временно изменят схемы движения

Это связано с проведением ремонтных работ в Пролетарском округе.

1 и 2 августа с 17.00 до 5.00 на пересечении улиц Кутузова и Кирова будут ремонтироваться трамвайные пути. Для обеспечения безопасности дорожного движения трамваи маршрутов №№ 3, 7 и 12 изменят схемы движения.

№ 3 «Московский вокзал – Щегловская засека»: ул. Коминтерна – ул. Советская – Чулковский мост – ул. Пролетарская – ул. Епифанская – ул. Марата.

№ 7 «ст-н «Металлург» – Щегловская засека»: ул. Металлургов – ул. Плеханова – ул. Марата.

№ 12 «пос. Менделеевский – ул. Штыковая»: ул. Марата – ул. Епифанская – ул. Пролетарская – ул. Советская – ул. Октябрьская – ул. М. Горького.