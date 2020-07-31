новости
новости
Регистрация
Три тульских трамвая временно изменят схемы движения

Три тульских трамвая временно изменят схемы движения

Это связано с проведением ремонтных работ в Пролетарском округе.

1 и 2 августа с 17.00 до 5.00 на пересечении улиц Кутузова и Кирова будут ремонтироваться трамвайные пути. Для обеспечения безопасности дорожного движения трамваи маршрутов №№ 3, 7 и 12 изменят схемы движения.

№ 3 «Московский вокзал – Щегловская засека»: ул. Коминтерна – ул. Советская – Чулковский мост – ул. Пролетарская – ул. Епифанская – ул. Марата.

№ 7 «ст-н «Металлург» – Щегловская засека»: ул. Металлургов – ул. Плеханова – ул. Марата.

№ 12 «пос. Менделеевский – ул. Штыковая»: ул. Марата – ул. Епифанская – ул. Пролетарская – ул. Советская – ул. Октябрьская – ул. М. Горького.

Instagram аккаунт Myslo.ru. Только хорошие новости!
сегодня, в 19:14 +1
Другие статьи по темам
Событие
тульские трамваиизменение схемы движенияадминистрация Тулыремонт рельсового покрытиядорожные работы
Место
Тула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Общественной палате Тульской области обсудили взаимодействие с НКО
В Общественной палате Тульской области обсудили взаимодействие с НКО
Незаконная торговля «с земли»: почему не все туляки хотят идти на рынки?
Незаконная торговля «с земли»: почему не все туляки хотят идти на рынки?
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.