В Туле на двух участках введут одностороннее движение

Городское управление транспорта и дорожного хозяйства сообщает об изменениях в улично-дорожной сети.

Для исключения конфликтных ситуаций между участниками дорожного движения и увеличения пропускной способности на двух участках будет введено одностороннее движение:

ул. Дронова, п. Косая Гора, на участке от ул. Комсомольской до ул. 3-й Горьковский проезд,

ул. 3-й Горьковский проезд, п. Косая Гора, на участке от ул. Дронова до ул. Гагарина.

Кроме того, на ул. Демидовской, от ул. Луначарского до Оружейного переулка по четной стороне будет ограничена остановка и стоянка транспорта.

Все изменения вступят в силу с 12 августа 2020 года.