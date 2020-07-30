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В Туле на двух участках введут одностороннее движение

В Туле на двух участках введут одностороннее движение

Городское управление транспорта и дорожного хозяйства сообщает об изменениях в улично-дорожной сети.

Для исключения конфликтных ситуаций между участниками дорожного движения и увеличения пропускной способности на двух участках будет введено одностороннее движение:

  • ул. Дронова, п. Косая Гора, на участке от ул. Комсомольской до ул. 3-й Горьковский проезд,
  • ул. 3-й Горьковский проезд, п. Косая Гора, на участке от ул. Дронова до ул. Гагарина.

Кроме того, на ул. Демидовской, от ул. Луначарского до Оружейного переулка по четной стороне будет ограничена остановка и стоянка транспорта.

Все изменения вступят в силу с 12 августа 2020 года.

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