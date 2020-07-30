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Какие дома Тулы будут обесточены 31 июля

Какие дома Тулы будут обесточены 31 июля

Плановые отключения пройдут в областном центре с 9 до 17 часов.

Специалисты «Тулгорэлектросетей» будут работать по следующим адресам:

  • ул. Октябрьская, 38 к. 1, 38 к. 2, 38 к. 3, 38 к. 4, 40, 36,
  • ул. Арсенальная, 16,
  • ул. 9 Мая, 8, 10,
  • ул. Москвина, 1-37 (нечётн.), 2-24 (чётн.),
  • ул. Газовая, 33-47 (нечётн.),
  • пер. Репина, 23, 24, 25, 26, 28, 29,
  • ул. Ивана Франко, 23-41 (нечётн.), 12-36 (чётн.),
  • ул. Ватутина, 24-42 (чётн.), 23-41 (нечётн.),
  • ул. Щепкина, 20-50 (чётн.),
  • 6-й пр-д, 31-40,
  • 4-й Речной пр-д, 1-10,
  • 3-й Речной пр-д, 1-11,
  • ул. Речная, 11-16,
  • 12-й пр-д, 10-19,
  • 11-й пр-д, 24-40 (чётн.), 21-37 (нечётн.).
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вчера, в 21:55 +4
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