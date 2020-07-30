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В Ясногорске сотрудник УФСИН помогал осужденным отлынивать от исправительных работ

В Ясногорске сотрудник УФСИН помогал осужденным отлынивать от исправительных работ

Желая избежать дисциплинарной ответственности, он изготовил фиктивные документы о трудоустройстве.

Ясногорским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Тульской области завершено расследование уголовного дела  в отношении бывшего сотрудника УФСИН. Он обвиняется в семи эпизодах злоупотребления должностными полномочиями.

Сотрудник местной уголовно-исполнительной инспекции изготовил документы о фиктивном трудоустройстве осужденных и удержании денег из их зарплаты. В результате осужденные, которым были назначены исправительные работы, не отбыли наказание.

Мужчина пояснил, что пошёл на преступление, чтобы избежать дисциплинарной ответственности за нарушения, допущенные при исполнении судебного решения. Фигурант полностью признал вину. Уголовное дело направлено в суд.

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