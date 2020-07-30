В Тульской области 32 новых случая COVID-19

Об этом сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

В Тульской области за сутки подтвердились 32 случая коронавируса. Выздоровели 40 человек.

Всего же за весь период COVID-19 заразились 8293 жителя региона, выздоровели 6870 человек.

Напомним, подробные данные о заболевших региональный оперштаб будет озвучивать раз в неделю — по понедельникам.

За сутки в России выявлено 5509 новых случаев коронавируса, зафиксировано 129 летальных исходов, выздоровели 9 322 человека.

Общее число заболевших с начала пандемии в стране — 834 499. Умерли 13 802 человека.