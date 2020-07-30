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Жители Тульской области могут воспользоваться механизмом «Мобильный избиратель» на довыборах в облдуму

Жители Тульской области могут воспользоваться механизмом «Мобильный избиратель» на довыборах в облдуму

Единственное условие – необходимо заранее подать заявление о включении в список избирателей по месту нахождения.

В день голосования на дополнительных выборах депутатов Тульской областной Думы 13 сентября 2020 года будет использован механизм «Мобильный избиратель». Избиратель, зарегистрированный на территории одного из избирательных округов, где проходят выборы (одномандатный избирательный округ № 13 (город Алексин) и одномандатный избирательный округ № 20 (часть Киреевского района), сможет проголосовать на любом удобном для него избирательном участке в пределах округа. Единственное условие – необходимо заранее подать заявление о включении в список избирателей по месту нахождения.

КОМУ ЭТО АДРЕСОВАНО?

Избиратели, которые будут находиться в день голосования вне места своего жительства на территории избирательного округа.

ЧТО НУЖНО ДЕЛАТЬ?

Заранее подать заявление о включении в список избирателей по месту нахождения. Это можно сделать лично или онлайн.

КОГДА НАЧИНАЕТСЯ ПРИЕМ ЗАЯВЛЕНИЙ?

Прием заявлений начинается 29 июля и заканчивается 9 сентября.

ГДЕ ПОДАТЬ ЗАЯВЛЕНИЕ?

Подать заявление о включении в список избирателей по месту нахождения можно:

с 29 июля по 8 сентября:

  • в территориальной избирательной комиссии
  • в отделении Многофункционального центра (МФЦ)
  • через портал «Госуслуги»

со 2 сентября по 8 сентября

  • в участковой избирательной комиссии
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