Общественная палата предлагает тулякам помочь бездомным животным
Акция «Мы в ответе за тех, кого приручили» продлится с 29 июля по 7 августа.
Общественная палата Тульской области сообщает о старте благотворительной акции по сбору корма для бездомных животных, находящихся в приюте ООО «Оскар». Сдать корм можно по следующим адресам:
Тула:
Мужские парикмахерские:
- Учетный переулок, 2 (Chop-Chop),
- пр-т Ленина, 85, ТДК «Ликерка Лофт» (Chop-Chop),
- пр-т Ленина, 18 (Hairurg),
- Красноармейский пр-т, 23 (Hairurg),
- Болдина, 147 (Hairurg), режим работы: 11.00–21.00,
Зоомагазин «Усатый-Полосатый»
- ул. Колетвинова, 6 (телефон 58-01-04), режим работы: 9.00–19.00 (понедельник–пятница), 10.00–17.00 (суббота–воскресенье)
- ул. Фрунзе, 29 (телефон +7(962)275-03-11), режим работы: 10.00–20.00
- пр-т Ленина, 112-а (телефон +7(910)948-61-61), режим работы: 10.00–20.00
Общественный ресурсный центр города Тулы
- пр-т Ленина, 67 (тел. +7 (4872)55-02-36), режим работы: 9.00–18.00 (обед с 12.30 до 13.30) (понедельник–пятница)
Приемная
- ул. Кауля, 16 (приемная депутата Герасимовой Д. В.), режим работы: 12.00–14.00 (понедельник, среда, пятница), 17.00–19.00 (вторник, четверг)
Новомосковск:
- ул. Октябрьская, д. 17 (магазин «EcoTime»). Режим работы: 11.00–19.00 (понедельник–суббота), 11.00–18.00 (воскресенье)
Узловая:
- ул. Октябрьская д. 31, «Зеленое яблоко», режим работы: 10.00–18.00
Принимаются любые сухие и влажные корма для собак, любые крупы — ячневая, рис, геркулес, макароны. Собранный корм будет передан в приют ООО «Оскар».
Другие статьи по темам
Событие
Место