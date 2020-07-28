новости
новости
Регистрация
Общественная палата предлагает тулякам помочь бездомным животным

Общественная палата предлагает тулякам помочь бездомным животным

Акция «Мы в ответе за тех, кого приручили» продлится с 29 июля по 7 августа.

Общественная палата Тульской области сообщает о старте благотворительной акции по сбору корма для бездомных животных, находящихся в приюте ООО «Оскар». Сдать корм можно по следующим адресам:

Тула:

Мужские парикмахерские:

  • Учетный переулок, 2 (Chop-Chop),
  • пр-т Ленина, 85, ТДК «Ликерка Лофт» (Chop-Chop),
  • пр-т Ленина, 18 (Hairurg),
  • Красноармейский пр-т, 23 (Hairurg),
  • Болдина, 147 (Hairurg), режим работы: 11.00–21.00,

Зоомагазин «Усатый-Полосатый»

  • ул. Колетвинова, 6 (телефон 58-01-04), режим работы: 9.00–19.00 (понедельник–пятница), 10.00–17.00 (суббота–воскресенье)
  • ул. Фрунзе, 29 (телефон +7(962)275-03-11), режим работы: 10.00–20.00
  • пр-т Ленина, 112-а (телефон +7(910)948-61-61), режим работы: 10.00–20.00

Общественный ресурсный центр города Тулы

  • пр-т Ленина, 67 (тел. +7 (4872)55-02-36), режим работы: 9.00–18.00 (обед с 12.30 до 13.30) (понедельник–пятница)

Приемная

  • ул. Кауля, 16 (приемная депутата Герасимовой Д. В.), режим работы: 12.00–14.00 (понедельник, среда, пятница), 17.00–19.00 (вторник, четверг)

Новомосковск:

  • ул. Октябрьская, д. 17 (магазин «EcoTime»). Режим работы: 11.00–19.00 (понедельник–суббота), 11.00–18.00 (воскресенье)

Узловая:

  • ул. Октябрьская д. 31, «Зеленое яблоко», режим работы: 10.00–18.00

Принимаются любые сухие и влажные корма для собак, любые крупы — ячневая, рис, геркулес, макароны. Собранный корм будет передан в приют ООО «Оскар».

Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Яндекс.новости
Фотограф: Алексей Пирязев
сегодня, в 09:17 +3
Другие статьи по темам
Событие
благотворительная акциякорм для бездомных животныхОбщественная палата Тульской областиблаготворительность
Место
ТулаНовомосковскУзловая

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Туле в этом году появятся шесть модульных детсадов
В Туле в этом году появятся шесть модульных детсадов
Управляющая компания ЖСО: Самая важная оценка для нас – отзывы жителей
Управляющая компания ЖСО: Самая важная оценка для нас – отзывы жителей
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.