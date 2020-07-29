В Тульской области пьяный хулиган прострелил другу ногу

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Днем 26 июля в чернскую полицию поступило сообщение об огнестрельном ранении. На берегу реки Уготь в деревне Репно-Никольское прострелили ногу 45-летнему мужчине. На место сразу же направили следственно-оперативную группу.

— Стражи порядка установили, что в ходе распития спиртных напитков находящийся в состоянии алкогольного опьянения 58-летний местный житель из хулиганских побуждений произвел выстрел из охотничьего ружья в сторону своего знакомого, причинив ему ранение ноги, — сообщили Myslo в пресс-службе УМВД России по Тульской области.

Подозреваемого задержали и доставили в дежурную часть, а пострадавшего госпитализировали в Плавскую районную больницу. В настоящее время в полиции возбуждено и расследуется уголовное дело по ч. 1 ст. 213 УК РФ «Хулиганство». Охотничье ружье изъято.