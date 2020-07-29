новости
новости
Регистрация
В Тульской области пьяный хулиган прострелил другу ногу
Изображение klimkin с сайта Pixabay.

В Тульской области пьяный хулиган прострелил другу ногу

Пострадавший госпитализирован.

Днем 26 июля в чернскую полицию поступило сообщение об огнестрельном ранении. На берегу реки Уготь в деревне Репно-Никольское прострелили ногу 45-летнему мужчине. На место сразу же направили следственно-оперативную группу.
 
— Стражи порядка установили, что в ходе распития спиртных напитков находящийся в состоянии алкогольного опьянения 58-летний местный житель из хулиганских побуждений произвел выстрел из охотничьего ружья в сторону своего знакомого, причинив ему ранение ноги, — сообщили Myslo в пресс-службе УМВД России по Тульской области.
 
Подозреваемого задержали и доставили в дежурную часть, а пострадавшего госпитализировали в Плавскую районную больницу. В настоящее время в полиции возбуждено и расследуется уголовное дело по ч. 1 ст. 213 УК РФ «Хулиганство». Охотничье ружье изъято.
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
сегодня, в 15:47 0
Другие статьи по темам
Событие
огнестрелогнестрельное ранениепроисшествиякриминал
Место
Тульская областьЧернский район

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Форум «Инженеры будущего»: поддержим команду «Щегловского вала»!
Форум «Инженеры будущего»: поддержим команду «Щегловского вала»!
Строительство моста через Упу в Заречье: пять самых важных вопросов
Строительство моста через Упу в Заречье: пять самых важных вопросов
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.