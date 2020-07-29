Тульские поисковики обнаружили уникальный артефакт – железный крест 1813 года

Фото Михаила Булдакова.

Об этом рассказал руководитель поискового отряда «Штурм» Михаил Булдаков.

24 и 27 июля поисковики ТРПОО «ПО «Штурм» провели разведывательно-полевые выезды на территориях Белевского, Арсеньевского и Чернского районов Тульской области.

Сообщается, что были обследованы участки местности, где в 1941—1943 гг. шли ожесточенные бои советских войск с частями вермахта.

Обследованные области представляют повышенный интерес для дальнейшей поисковой работы. Кроме того, был обнаружен уникальный артефакт — железный крест образца 1813 года.