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Тульские поисковики обнаружили уникальный артефакт – железный крест 1813 года
Фото Михаила Булдакова.

Тульские поисковики обнаружили уникальный артефакт – железный крест 1813 года

Об этом рассказал руководитель поискового отряда «Штурм» Михаил Булдаков.

24 и 27 июля поисковики ТРПОО «ПО «Штурм» провели разведывательно-полевые выезды на территориях Белевского, Арсеньевского и Чернского районов Тульской области.

Сообщается, что были обследованы участки местности, где в 1941—1943 гг. шли ожесточенные бои советских войск с частями вермахта.

Обследованные области представляют повышенный интерес для дальнейшей поисковой работы. Кроме того, был обнаружен уникальный артефакт — железный крест образца 1813 года.

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Тульские поисковики обнаружили железный крест 1813 года, Фото: 1
Тульские поисковики обнаружили железный крест 1813 года, Фото: 2
Тульские поисковики обнаружили железный крест 1813 года, Фото: 3
Тульские поисковики обнаружили железный крест 1813 года, Фото: 4
Тульские поисковики обнаружили железный крест 1813 года, Фото: 5
Тульские поисковики обнаружили железный крест 1813 года, Фото: 6
Тульские поисковики обнаружили железный крест 1813 года, Фото: 7
Тульские поисковики обнаружили железный крест 1813 года, Фото: 8
Тульские поисковики обнаружили железный крест 1813 года, Фото: 9
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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 15:22 +3
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