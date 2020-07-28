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За сутки в Тульской области 32 случая коронавируса
Фото из архива Myslo.

За сутки в Тульской области 32 случая коронавируса

Об этом сообщает федеральный оперштаб.

За сутки в Тульской области 32 случая коронавируса, выздоровели 37 человек. Всего же за весь период в регионе COVID-19 заболели 8 230 жителей.

 

За сутки в России выявлено 5395 случаев коронавируса, зафиксировано 150 летальных исходов, выздоровели 8 888 человек.

С начала пандемии коронавирусом в стране заболели 823 515 человек. Зафиксировано 13 504 летальных исхода, выздоровели 612 217 человек.

Сюжет: Коронавирус
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Автор: Кристина Вернигорина
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