Фото из архива Myslo.

Об этом сообщает федеральный оперштаб.

За сутки в Тульской области 32 случая коронавируса, выздоровели 37 человек. Всего же за весь период в регионе COVID-19 заболели 8 230 жителей.

За сутки в России выявлено 5395 случаев коронавируса, зафиксировано 150 летальных исходов, выздоровели 8 888 человек.

С начала пандемии коронавирусом в стране заболели 823 515 человек. Зафиксировано 13 504 летальных исхода, выздоровели 612 217 человек.