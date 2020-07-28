Спортсмены из Щекинского района грозят вандалам самосудом

Фото: ok.ru/covetsktul.

Накануне в социальных сетях опубликовали фото разломанных сидений на стадионе в городе Советске Щекинского района. На снимках видно, что повреждены не менее десятка мест.

«Кто это сделал?! Если в течении 3х дней Уважаемый гражданин ты не найдёшься, то активные жители, а именно спортсмены города найдут тебя быстрее, чем полиция!!! Это не угроза, но восстанавливать будешь точно!!! Именно так жители обращаются через социальные сети к вандалам!!!», — гласит текст сообщения (орфография источника).

По мнению автора сообщения, произошедшее — «это плевок всем порядочным жителям в лицо». Родителям вандалов рекомендуют прийти и сделать все своими силами. В этом случае им «грозит» только беседа с руководством города.

«Если же не найдется тот, кто это сделал, то, поверьте, правда выяснится быстро. И тогда вы будете плакать, когда их найдет не полиция, а спортсмены города, или же неравнодушные жители. С таким отношением — вам не ФОК, а вообще ничего не нужно строить — все ровно ничего не цените!!!», — заключил автор сообщения (текст отредактирован).