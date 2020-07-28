новости
новости
Регистрация
Спортсмены из Щекинского района грозят вандалам самосудом
Фото: ok.ru/covetsktul.

Спортсмены из Щекинского района грозят вандалам самосудом

Кто-то сломал сиденья на стадионе в городе Советске.

Накануне в социальных сетях опубликовали фото разломанных сидений на стадионе в городе Советске Щекинского района. На снимках видно, что повреждены не менее десятка мест.
 
«Кто это сделал?! Если в течении 3х дней Уважаемый гражданин ты не найдёшься, то активные жители, а именно спортсмены города найдут тебя быстрее, чем полиция!!! Это не угроза, но восстанавливать будешь точно!!! Именно так жители обращаются через социальные сети к вандалам!!!», — гласит текст сообщения (орфография источника).
 
 
По мнению автора сообщения, произошедшее — «это плевок всем порядочным жителям в лицо». Родителям вандалов рекомендуют прийти и сделать все своими силами. В этом случае им «грозит» только беседа с руководством города.
 
«Если же не найдется тот, кто это сделал, то, поверьте, правда выяснится быстро. И тогда вы будете плакать, когда их найдет не полиция, а спортсмены города, или же неравнодушные жители. С таким отношением — вам не ФОК, а вообще ничего не нужно строить — все ровно ничего не цените!!!», — заключил автор сообщения (текст отредактирован).
 
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 10:20 +7
Другие статьи по темам
Событие
вандалыстадион
Место
Тульская областьЩекинский районСоветск

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

За сутки в Тульской области 32 случая коронавируса
За сутки в Тульской области 32 случая коронавируса
В каких аптеках Тулы широкий ассортимент?
В каких аптеках Тулы широкий ассортимент?
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.