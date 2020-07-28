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Найден потенциальный инвестор для Романцевских гор
Фото из архива Myslo.

Найден потенциальный инвестор для Романцевских гор

Об этом заявил губернатор Алексей Дюмин.

На оперативном совещании под председательством губернатора Алексея Дюмина рассмотрели вопрос развития Кондуков.

Глава администрации Узловского района Николай Терехов доложил, что проработана возможность подключения площадки к коммунальным ресурсам. Площадь территории — около 1200 га. За выходные Кондуки посещают до 15 тысяч человек.

Алексей Дюмин поручил рассмотреть возможность выделения бюджетных средств на первичное благоустройство территории.

Губернатор отметил, что вместе с ростом популярности Кондуков увеличиваются и горы мусора. В связи с этим Алексей Дюмин рекомендовал начальнику областного УМВД Сергею Галкину при необходимости рассмотреть возможность усиления патрулирования территории с привлечением частных охранных предприятий и казачества.

— Развивая туристическую инфраструктуру, благоустраивая территории, нужно помнить и о сохранении уникальной природной среды, — отметил Алексей Дюмин.

По словам губернатора, потенциальный инвестор для «Романцевских гор» найден, ожидается окончательное решение.

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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 10:40 +4
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инвесторразвитие туризма

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