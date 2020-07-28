По Тульской области проедет «автобус счастья»

Фото: пресс-служба Российского движения школьников

В Тульской области все еще действуют ограничительные меры, и работа детских лагерей пока под запретом. Региональное отделение Российского движения школьников и министерство образования Тульской области решили создать передвижной лагерь. Это автобус, который будет ездить с однодневной программой в населенные пункты области и радовать детей.

– Это альтернатива летним лагерям. Пусть и всего на один день, но это возможность развлечь детей и подарить им атмосферу лета, игры и радости. Педагоги подготовили для ребят игровые программы, а для родителей и местных учителей – мастер-классы, – рассказал координатор регионального отделения РДШ в Тульской области Александр Заровский.

Автобус проедет не только по городам, но и по самым отдаленным поселкам и селам области. В каждой точке маршрута будет оборудован мобильный автогородок. Там дети и окунутся в атмосферу лагеря: их ждёт живое общение со сверстниками, игры, творческие и интеллектуальные задания. Для безопасности единовременно в однодневном лагере смогут находиться не более 30 человек.

Первыми «автобус счастья» увидят школьники из Алексинского района, а 30 июля передвижной лагерь приедет в поселок Славный и Арсеньево. Всего передвижной лагерь побывает более чем в 20 городах, районах и селах Тульской области.